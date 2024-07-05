الصفحة الدولية

وريثة عائلة "ديزني" وآخرون يهددون بتوقيف التبرعات للديمقراطيين إلى حين انسحاب بايدن من سباق الرئاسة


يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتفاضة من بعض المانحين الأثرياء للحزب الديمقراطي، بما في ذلك وريثة ثروة عائلة ديزني.

وقالت أبيجيل ديزني، حفيدة روي أو. ديزني، الذي شارك في تأسيس شركة "والت ديزني"، لشبكة "CNBC" يوم الخميس، إنها تخطط لحجب التبرعات عن الحزب الذي مولته لسنوات حتى ينسحب بايدن، فيما أكد الأخير أنه لا يعتزم الانسحاب من السباق رغم الدعوات التي تطالبه بذلك.

وأوضحت أبيجيل ديزني قائلة: "أنوي إيقاف أي مساهمات للحزب ما لم يستبدلوا اسم بايدن من أعلى القائمة. هذه هي الواقعية وليست قلة احترام.. إن بايدن رجل طيب وقد خدم بلاده بشكل مثير للإعجاب، لكن المخاطر مرتفعة للغاية.. إذا لم يتنح بايدن فإن الديمقراطيين سيخسرون، وأنا على يقين تام من ذلك. وستكون العواقب المترتبة عن الخسارة وخيمة حقا".

ويعيش الحزب الديمقراطي بشكل عام حالة من الذعر منذ أن واجه بايدن صعوبة في الأداء في المناظرة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

ودعا النائب لويد دوغيت، الديمقراطي عن ولاية تكساس، بايدن إلى الانسحاب من السباق، مشيرا إلى أن أداءه في المناظرة أثبت للناخبين أن الرئيس غير قادر على مواجهة ترامب وغير قادر على التغلب على المسافة التي تفصلهما في استطلاعات الرأي، حيث أظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز/ كلية سيينا" بعد المناظرة، أن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة 6 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين.

جدير بالذكر أن أبيجيل ديزني كانت من المؤيدين للديمقراطيين منذ فترة طويلة، ومنحت 50 ألف دولار للجنة العمل السياسي للمناخ لجين فوندا في أبريل، وفقا لملف لجنة الانتخابات الفيدرالية، ومنحت لجنة العمل السياسي مبلغ 35 ألف دولار للديمقراطيين الذين يتنافسون على مقاعد في الكونجرس، وفقا لبيانات من مجموعة  "OpenSecrets" الرائدة في مجال الأبحاث والشفافية الحكومية.

كما منحت ديزني 150 ألف دولار في عام 2014 لمنظمة Planned" Parenthood Votes"، وهي لجنة العمل السياسي التابعة لمنظمة الرعاية الصحية غير الربحية، وفقا لـ"OpenSecrets".

وأنفقت لجنة العمل السياسي في هذه الدورة الانتخابية أكثر من 400 ألف دولار لدعم الديمقراطيين، بما في ذلك 26 ألف دولار لبايدن.

ولفتت ديزني إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس كبديل قوي لبايدن، قائلة إنها ستكون قادرة على هزيمة ترامب: "لدينا نائبة رئيس ممتازة.. إذا كان الديمقراطيون سيتسامحون مع أي من عيوبها المتصورة، ولو حتى عُشر ما تسامحوا مع بايدن - ودعونا لا نخدع أنفسنا بشأن دور العرق والجنس في عدم المساواة هذا - وإذا تمكن الديمقراطيون من إيجاد طريقة للتوقف عن المراوغة والالتفاف حولها.. يمكننا الفوز في هذه الانتخابات بفارق كبير".

وهي ليست الوحيدة التي توقف "الهدايا" مؤقتا حتى يتنحى بايدن إذ قال جدعون شتاين، رئيس صندوق "موريا"، إنه قرر إيقاف التبرعات المخطط لها البالغة 3.5 مليون دولار، المخصصة للمنظمات غير الربحية والمنظمات السياسية المتوافقة مع السباق الرئاسي.

وأضاف: "لقد كان جو بايدن رئيسا فعالا للغاية، ولكن ما لم يتنح جانبا، أنا وعائلتي، سوف نتوقف مؤقتا عن التبرعات المخطط لها بأكثر من 3 ملايين دولار للمنظمات غير الربحية والمنظمات السياسية المتوافقة مع السباق الرئاسي، باستثناء بعض أعمال الاقتراع".

وتابع شتاين: "تقريبا كل المانحين الرئيسيين الذين تحدثت إليهم يعتقدون أننا بحاجة إلى مرشح جديد من أجل هزيمة دونالد ترامب".

هذا وألمحت كارلا جورفتسون، وهي فاعلة خير ومانحة ديمقراطية رئيسية، مؤخرا في اتصال خاص للمانحين يوم الثلاثاء، إلى أنها تتفق مع الرأي السائد بشأن إيقاف التبرعات مؤقتا حتى يتنحى بايدن، ويمكن أن ينتهي الأمر باتخاذ مثل هذه الخطوة، وفقًا لشخص مطلع على تصريحاتها.

وتعد جورفتسون من بين أفضل 50 متبرعا في هذه الدورة في جميع أنحاء البلاد، حيث تبرعت بأكثر من 5 ملايين دولار للديمقراطيين، وفقا لـ "OpenSecrets"، ومنحت صندوق بايدن للنصر أكثر من 200 ألف دولار في هذه الدورة، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وريثة عائلة "ديزني" وآخرون يهددون بتوقيف التبرعات للديمقراطيين إلى حين انسحاب بايدن من سباق الرئاسة
سي إن إن: الساعات القادمة قد تكون حاسمة في حياة بايدن السياسية
الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية
ترامب يصف بايدن بأنه \"كومة من الفضلات\"
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تعمل بالفعل على تأمين وضعها كدولة راعية للإرهاب
إيران تنفي تعرض المرشح سعيد جليلي لمحاولة اغتيال
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك
وفيات واصابات بالجملة.. فيروس فتاك يستوطن "إسرائيل"
"نيويورك تايمز": بايدن يدرس الانسحاب من السباق الرئاسي
هيلاري كلينتون توافق في حديث مع مخادعين روسيين على التآمر ضد ترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك