إيران تنفي تعرض المرشح سعيد جليلي لمحاولة اغتيال

نفى المدعي العام في محافظة كرمنشاه غرب إيران، محمد كريمي، مساء اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، الانباء التي تناقلتها وسائل إعلام محلية عن إحباط محاولة اغتيال للمرشح عن التيار الاصولي المحافظ للانتخابات الرئاسية سعيد جليلي في هذه المحافظة.

وقال كريمي في تصريحات صحفية"، إن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن احباط محاولة اغتيال المرشح سعيد جليلي لا صحة لها"، مضيفاً إن "جليلي زار كرمنشاه صباح اليوم وتم برنامجه الانتخابي بسلام تام، وغادروا المنطقة دون مشاكل".

وأضاف، ان "الأخبار المنشورة في الفضاء الإلكتروني بعنوان إحباط محاولة اغتيال أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال زيارته لمحافظة كرمانشاه".

وبين كريمي "قبل ساعة، حدث خبر مشبوه بعنوان إحباط محاولة اغتيال لأحد المرشحين، وبعد انتشار هذا الخبر على نطاق واسع في الفضاء الإلكتروني، والذي صاحبه تفاصيل مثل القبض على خمسة مجرمين مسلحين في هذا الصدد، تم لفت انتباه المدعي العام الإقليمي إلى الأمر في كرمانشاه".

وتابع "سنبدأ التحقيق للتعرف على أصل هذا الادعاء الكاذب واعتقال الأشخاص المروجين لمثل هذه الاخبار مع قرب الانتخابات الرئاسية".

وكانت مواقع إخبارية ووكالات انباء إيرانية أفادت في وقت سابق، أن السلطات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة اغتيال المرشح سعيد جليلي خلال زيارته إلى محافظة كرمنشاه ضمن حملته الدعائية للانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء (تسنيم) عن لجنة الإعلام بمقر الانتخابات في كرمانشاه نفيه إحباط محاولة اغتيال المرشح جليلي.

وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران الجمعة المقبلة بين المرشح سعيد جليلي ومنافسه الإصلاحي مسعود بزشكيان.