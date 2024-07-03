الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تحرير بلدة "نوفي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القضاء على مئات من الجنود الأوكران.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

أسطول البحر الأسود يدمر 3 زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية.

قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض 3 صواريخ من طراز "هيمارس" وتسقط 39 مسيرة أوكرانية.

مجموعة قوات "الجنوب" تحرر بالكامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

تدمير منظومة "تونغوسكا" للمدافع والصواريخ المضادة للطائرات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مجموعة قوات "المركز" تحيد نحو 420 جنديا وتدمر مركبتي مشاة قتاليتين بما في ذلك عربة "برادلي".

خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق" الروسية بلغت نحو 145 جنديا.

وحدات قوات "الغرب" تتصدى لهجومين أوكرانيين مضادين واستهدفت 5 ألوية أوكرانية ومن كتائب "آزوف" وتحيد نحو 540 جنديا.

خسائر القوات الأوكرانية تبلغ نحو 450 جنديا ودبابتين في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الجنوب.

وحدات قوات "الشمال" الروسية تصد هجوما أوكرانيا مضادا وتستهدف 6 ألوية معادية وتحيد نحو 140 جنديا.

وحدات قوات "دنيبر" الروسية تدمر منظومة دفاع جوي طراز "3 آر كيه-أي ار أي إس-تي-إس إل إم" تابعة للقوات الأوكرانية.