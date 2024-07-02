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تعليقاً على الاعتداء على السوريين في قيصري.. أردوغان يؤكد ان أمن تركيا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه


أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أمن بلاده خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، مجدداً تأكيده أن بلاده "لن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

وقال اردوغان اليوم تعليقاً على حوادث اعتداء أشخاص مشبوهين على أملاك للسوريين في ولاية قيصري وسط البلاد : "نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي جرى ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لن نقع نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون في هذا الفخ الخبيث".

وأضاف أردوغان: "نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطال عَلَمنا، ونعرف أيضاً كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا".

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "سنستمر في ضمان أمن بلادنا وشعبنا، ما دام أن هناك (في سوريا) مجرمين متعطشين للدماء يوجهون أسلحتهم نحو بلدنا"، مؤكداً أن "تركيا ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

وشدد على أن "النظام العام خط أحمر بالنسبة إلى الدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن 670 ألف شخص عادوا إلى الشمال السوري عقب تطهيره من الإرهاب الانفصالي (PKK/YPG)حزب العمال الكردستاني وجناحه المسلح في سوريا .

وشدد على أنه سيجري حل قضية اللاجئين "في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف".

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد اعلن في وقت سابق من اليوم توقيف 474 شخصاً يشتبه باعتدائهم على أملاك سوريين في قيصري التي شهدت أعمال شغب، الأحد، عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه 

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