وزير الداخلية : توقيف 67 شخصا اعتدوا على ممتلكات للسوريين في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي / علي يرلي كايا/ عن توقيف 67 شخصا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين بولاية قيصري وسط البلاد .

وقال وزير الداخلية التركي في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين تعليقا على الأحداث التي شهدها قضاء ملك غازي بولاية قيصري عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سوريّة من أقاربه : ان الأحداث التي تم خلالها إلحاق الضرر بمنازل ومحال وسيارات لسوريين بولاية قيصري بأنها لا تنسجم مع القيم الإنسانية للشعب التركي .

وأكد الوزير التركي فتح تحقيق يتعلق بادعاءات التحرش، مؤكدا توقيف المشتبه به الى جانب الذين اعتدوا على السوريين واملاكهم بالولاية .

وشدّد كايا على أنّ تركيا دولة قانون، وأنّ قوات الأمن ستواصل بكل حزم مكافحة الجريمة والمجرمين بكافة صنوفهم.

وقال: "لا يمكننا أن نسمح بكراهية الأجانب التي ليست من قيمنا الحضارية وغير موجودة في معتقدنا ولا في سجل تاريخنا".

وكانت مجاميع من الشبان الاتراك قد احرقوا دارا يسكنها السوري الذي اعتدى على الطفلة ثم نشبت مصادمات بين شبان سوريين واخرين اتراك ادى الى تحطيم عدد من السيارات المملوكة للسوريين المقيمين في المنطقة