مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: توريدات إسرائيل لأنظمة "باتريوت" لأوكرانيا قد تكون لها عواقب

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من "عواقب سياسية" في حال توريد إسرائيل أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي لأوكرانيا.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي مكرس لتولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، يوم الاثنين: "أعتقد أن القرار الذي قد يتخذ بهذا الشأن، قد تكون له عواقب سياسية معينة".

وأضاف نيبينزيا أن الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا ستدمر، بغض النظر عن الجهة التي تقدمها لكييف.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد أفادت بأن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا يجرون مناقشات حول تسليم ما يصل إلى 8 أنظمة للدفاع الجوي من نوع "باتريوت"، تمتلكها إسرائيل، لأوكرانيا.

وجدير بالذكر أن إسرائيل لم تقدم أسلحة لأوكرانيا حتى الآن، وكانت ترسل مساعدات إنسانية فقط.