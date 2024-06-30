اعتقال عناصر كانت بصدد تنفيذ عمليات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية الايرانية

أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، باعتقال عناصر كانت بصدد تنفيذ عمليات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة تسنيم عن مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة مجيد مير أحمدي، قوله ان "القوات الامنية اعتقلت عناصر إرهابية ارسلوا إلى البلاد قبل الانتخابات، ورتبوا لعمليات إرهابية".

وأضاف احمدي، انه "من ضمن ترتيبات تلك المجموعة هو ارسال دعوات للحضور في 1000 ميدان باسم أنصار أحد المرشحين، دون علم المرشح ليحتفلوا بالنصر المسبق، والتي باءت بالفشل بسبب عدم ترحيب الشعب بها".

واكد ان "الحركات والجماعات الإرهابية خطَّطت لخلق أجواء من الانفلات الأمنية في البلاد خلال فترة الانتخابات من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وإثارة القلق والترهيب بين الناس لمنعهم من المشاركة في الانتخابات".