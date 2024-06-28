للمرة الثالثة.. لجنة الانتخابات الإيرانية تمدد فترة التصويت ساعتين إضافيتين وحتى منتصف الليل

قال مصدر صحفي في طهران مساء يوم الجمعة إن لجنة الانتخابات الإيرانية مددت للمرة الثالثة فترة التصويت ساعتين إضافيتين إلى غاية منتصف الليل.

وكان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي قد أوضح أن عملية التصويت ستبدأ من الساعة 8 صباحا ولمدة 10 ساعات أي حتى الساعة 6 مساء وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للتمديد فسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية".

هذا، وبدأت الانتخابات الرئاسة الإيرانية بانطلاق عملية التصويت للرعايا المقيمين في الخارج (نيوزيلندا) قبل أن تفتح صناديق الاقتراع داخل المدن الإيرانية عن الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وتشهد إيران انتخابات رئاسية مبكرة أقرتها سلطات الجمهورية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو.

وأدلى قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح الجمعة بصوته في حسينية الإمام الخميني بطهران في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14.

وصرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي بأن هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الآخر متنقل.

وأضاف: "في الخارج لدينا 138 مكتبا تمثيليا في 99 دولة حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الإيرانيين".

جدير بالذكر أن كلا من أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني أعلنا انسحابهما من المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية فيما يتنافس المرشحون الأربعة المتبقين وهم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي.