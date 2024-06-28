سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في البحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، إن ربان سفينة أبلغ عن سقوط 5 صواريخ بالقرب من سفينته في البحر الأحمر، على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة في اليمن.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن "السفينة لم تبلغ عن وقوع أضرار جراء الواقعة وأكملت إبحارها نحو الشمال".

ولم تكشف الهيئة أي معلومات عن السفينة أو حمولتها.

وبدأت الاضطرابات الحالية في حركة الشحن الدولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمينة.

وفضلت سفن عديدة منذ ذلك الحين اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية وتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس.