الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي يبدأ أولى مهامه بلقائه بري في بيروت

بدأ الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي أحمد علوي باعبود، أولى مهام منصبه الجديد في بيروت، وذلك بعد قرار الاتحاد بالاجماع تعيين الدبلوماسي العماني المخضرم أمينًا عليه.

ويتولى باعبود منصبه الجديد رسميافي الأول من تموز/يوليو 2024، في مقر الاتحاد القائم حاليا في بيروت. وقد قام بزيارة بروتوكولية قبل مباشرة مهامه أميناً عامًا للاتحاد بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث حضر اللقاء مع الرئيس بري الأمين العام السابق للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، وأمين عام مجلس النواب عدنان ظاهر، ومدير العلاقات البرلمانية في الأمانة العامة للاتحاد سمير نيحاوي.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الجزائر في 26 -27 أيار/مايو الماضي، أصدر قرارا بالإجماع تعيين الأمين العام الجديد باعبود، حيث تولى منصب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى العماني ما بين عامي 1997 و2020