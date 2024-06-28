أيلون ماسك: المناظرة الانتخابية مجرد مؤامرة من الحزب الديمقراطي للانقلاب على بايدن!

صرّح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأن المناظرة الرئاسية بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب مجرد ذريعة لاستبدال الرئيس الأمريكي الحالي بمرشح آخر من الحزب الديمقراطي.

وذكر ماسك عبر حسابه على منصة إكس، هذا تحضير لاستبدال بايدن، لقد طعنوا (الديمقراطيون) بايدن في ظهره.

هذا وقد أجمعت وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن في المناظرة التي جمعته بالرئيس السابق دونالد ترامب كان كارثيا، وأنه يجب على الحزب الديمقراطي أن يدق ناقوس الخطر.

وبحسب صحيفة بوليتيكو، شعر أعضاء حزب بايدن بالذعر، بسبب فشله في المناظرة مع دونالد ترامب، وهم يناقشون الآن بنشاط ما كان لا يجوز مناقشته: استبدال رئيس الدولة الحالي في السباق الانتخابي بمرشح آخر.

وجرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وتمت للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى ببث هذا الحدث.