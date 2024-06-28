الجالية الإيرانية تصوّت لإنتخاب الرئيس في العراق

مع بدء الانتخابات الإيرانية لانتخاب خليفة للرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي، بدأت الجالية الإيرانية في العراق الادلاء بأصواتهم داخل المركز الانتخابي المخصص لهم في تسع محافظات.

ويحق لنحو 61 مليون ناخب التوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً، فيما يوجد14 مركزا انتخابيا في العراق موزعة على تسع محافظات لغرض اتاحة التصويت للايرانيين المتواجدين داخل العراق.

ويغطي أكثر من 200 مراسل من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية هذه الانتخابات، بما في ذلك مراسلون من أمريكا والصين وروسيا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وأفغانستان والنمسا وتركيا والكويت وهولندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والعراق واليمن واليابان وفرنسا والفلبين ولبنان وقطر وعمان وأستراليا والسويد والدنمارك والهند وكوريا الجنوبية.