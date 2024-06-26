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الأمم المتحدة تفصح عن عدد اللاجئين السودانيين المهجّرين إلى تشاد


صرّحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن النزاع في السودان أجبر أكثر من 600 ألف لاجئ سوداني و180 ألف لاجئ تشادي على النزوح من السودان إلى تشاد، حيث أشارت في بيان لها إلى أن الأزمة الإنسانية في شرق تشاد قد وصلت إلى مرحلة حرجة داعية إلى تقديم دعم دولي فوري للاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد.

وأوضحت المفوضية أن تدفق اللاجئين لا يبدو أنه يتراجع حيث عبر حوالي 630 شخصا يوميا خلال شهر مايو المنصرم من معبر أدري الحدودي بين تشاد والسودان.

وذكرت أنها قامت بالتوسيع في مخيمات اللاجئين بالتعاون مع شركائها وبنت قريتين للعائدين التشاديين موضحة أن هذه الجهود غير كافية لتلبية الاحتياجات الكبيرة للاجئين في تشاد.

وبيّنت أن ثلث القادمين الجدد إلى تشاد يعيشون حاليا في ظروف صعبة في مواقع غير منظمة على طول الحدود.

كما حذرت المفوضية الأممية من أن الوضع قد يتدهور بسرعة عند الحدود التشادية حيث تظل احتمالات نزوح المزيد من الأشخاص مرتفعة وذلك نتيجة استمرار القتال في مدينة الفاشر السودانية والمناطق الريفية المجاورة لها في شمال دارفور.

وأضافت مفوضية اللاجئين أن نداءها الإنساني لعام 2024 من أجل مساعدة شرق تشاد يعاني من نقص حاد في التمويل حيث تم تأمين 10% فقط من المبلغ المطلوب حتى الآن والبالغ 214.8 مليون دولار.

ولفتت إلى أنها بحاجة ماسة إلى 80 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الفورية وذلك لبناء 3 مواقع إضافية مجهزة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لاستيعاب 150 ألفا من الوافدين الجدد.

بالمقابل، صرحت منظمة الهجرة الدولية أمس الثلاثاء بأن أكثر من 10 ملايين شخص قد نزحوا داخل وخارج السودان منذ 15 أبريل 2023.

ومنذ منتصف أبريل 2023 تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية وهذه الاشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص وتشريد الملايين داخليا وخارجيا بحسب الأمم المتحدة.

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