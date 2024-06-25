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القضاء الأردني يوجه تهم الاتجار بالبشر والاحتيال لـ28 شخصا في قضية وفاة الحجاج الأردنيين


وجه القضاء الأردني تهم الاتجار بالبشر والاحتيال لـ28 شخصا في قضية وفاة 99 حاجا أردنيا خلال موسم الحج للعام 2024، إذ أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصا وفق آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية الأردنية.

وذكرت الأمانة العامة إن النيابة العامة وبنتيجة التحقيق أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.

وأضافت أن النيابة قررت توقيف 19 شخصا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.

وأوضحت أن النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن "التحقيقات الأولية بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت في وقت سابق وفاة 99 حاجا أردنيا أثناء ادائهم مناسك الحج، ووجود 21 آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مكة المكرمة في السعودية.

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القضاء الأردني يوجه تهم الاتجار بالبشر والاحتيال لـ28 شخصا في قضية وفاة الحجاج الأردنيين
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