كوريا الشمالية تستأنف ارسال "بالونات القمامة" لجارتها الجنوبية

أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت مجددًا بالونات يُرجح أنها تحمل نفايات في اتجاه جارتها الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول وفقًا ل‍وكالة الأنباء الفرنسية، إن "كوريا الشمالية "تطلق بالونات القمامة مرة أخرى باتجاه الجنوب"، مضيفة أن البالونات تطير حاليًا على جانبي الحدود".

وأضافت في بيان "ننصح المواطنين بالحذر من الحطام المتساقط. إذا وجدتم بالونات على الأرض فلا تلمسوها وأبلغوا عنها وحدة عسكرية أو أقرب مركز شرطة".

وأرسلت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة، أكثر من ألف بالون محملة بنفايات مثل أعقاب سجائر وورق مراحيض أو براز حيواني باتجاه كوريا الجنوبية.

وتؤكد كوريا الشمالية أنها أقدمت على ذلك ردًا على نشر ناشطين كوريين جنوبيين دعاية معادية لنظام بيونغ يانغ، لا سيما عبر منشورات ومفاتيح ذاكرة.

وتحرص الدولة المعزولة على إبقاء شعبها بعيدًا عن تأثير الثقافة الشعبية المزدهرة في كوريا الجنوبية.