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اعتقال رئيس منطقة في داغستان يشتبه بمشاركة أبنائه في هجمات إرهابية في الجمهورية


صرح مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية في داغستان الروسية، بأنه يتم استجواب رئيس منطقة سيرغوكالا، ماغوميد عمروف، الذي ربما يكون أبناؤه متورطين في الهجمات الإرهابية.

وقال المصدر: "تم اعتقال ماغوميد عمروف وهو قيد التحقيق، وبحسب المعلومات الأولية، فإن أبناءه كانوا من بين المسلحين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية".

وأشار مصدر في قيادة جمهورية داغستان إلى أنه سيتم إعفاء عمروف من منصبه.

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء الأحد في ديربنت ومحج قلعة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور. وفتحت لجنة التحقيق الروسية في داغستان دعاوى جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي".

وأعلنت وزارة الداخلية الداغستانية مقتل ستة من ضباط إنفاذ القانون وإصابة 12 أخرين نتيجة إطلاق النار.

وأفاد مفتي الجمهورية بارتفاع عدد القتلى نتيجة الهجمات الإرهابية في داغستان إلى 9 (7 منهم من قوات حفظ النظام)، وإصابة 25 شخصا، بالإضافة إلى ذلك، قُتل كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية، كما تم الإعلان عن وفاة رئيس قسم شرطة أضواء داغستان.

وأفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم تطبيق نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في جمهورية داغستان.

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