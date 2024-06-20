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بوتين: توريد كوريا الجنوبية أسلحة فتاكة إلى منطقة الصراع في أوكرانيا سيكون خطأ فادحا


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي في فيتنام، أن توريد سيئول للأسلحة الفتاكة إلى منطقة الصراع في أوكرانيا سيكون خطأ كبيرا جدا.

وأضاف بوتين: "وآمل ألا يحدث هذا، وإذا حدث فسنقوم أيضا باتخاذ القرارات المناسبة، التي من غير المرجح أن ترضي القيادة الكورية الجنوبية".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هانوي، يوم أمس الأربعاء، قادما من بيونغ يانغ بعد اختتام زيارته لكوريا الشمالية.

وبعد اللقاء مع رئيس فيتنام، تو لام، عقد بوتين عدة لقاءات مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، ورئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، ورئيس الجمعية الوطنية، تران ثانه مان.

ووصف بوتين المحادثات مع القيادة الفيتنامية بأنها مثمرة، مشيراً إلى آفاق جيدة لتطوير العلاقات بين موسكو وهانوي.

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