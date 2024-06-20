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إيران تدين إدراج كندا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب


شجبت الخارجية الإيرانية قرار كندا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، واعتبرت هذا الإجراء خطوة غير حكيمة وذات دوافع سياسية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الإجراء الذي اتخذته كندا لن يكون له أي تأثير على القوة الشرعية والرادعة للحرس الثوري، مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد وفقا لذلك على القائمة.

وأضاف كنعاني، أن هذا التحرك غير المسؤول والاستفزازي يسير في الطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية خلال العقد الماضي تحت تأثير طيف مثيري الحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان والمؤسسين الرئيسيين للإرهاب.

وأكد على أن الحرس الثوري هو مؤسسة سيادية انبثقت من صميم الشعب الإيراني ولها هوية رسمية وقانونية مستمدة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مسؤولة إلى جانب أركان أخرى من القوات المسلحة عن حراسة الأمن الوطني وحدود البلاد، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة عن طريق مواجهة ظاهرة الإرهاب الشريرة.

وكانت السلطات الكندية قد أدرجت  أمس الأربعاء، الحرس الثوري الإسلامي إلى قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية.

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