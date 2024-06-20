المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال بحق الارهابيين المجرمين نتنياهو وغالانت يوم الجمعة

افادت معلومات خاصة تفيد بأن الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يوم الجمعة.

ووفق مصدر مطلع فإن القضاة قد اتخذوا هذا القرار على أن يتم الإعلان عنه يوم الجمعة المقبل من لاهاي.

وفي 20 مايو، قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 قادة من حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة".

وبعد ظهور التقارير الأولية عن نوايا خان، حذر نتنياهو من أنه إذا أعطت المحكمة في لاهاي الضوء الأخضر لمذكرات الاعتقال فإن ذلك سيشكل "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة".

كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الكونغرس يدرس إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بأنه أمر شائن. ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الطلب بالمشين.