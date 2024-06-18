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خبير تركي يتهم واشنطن والدول الغربية بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده من خلال ازمة اوكرانيا


أكد الخبير والمحلل السياسي التركي / محمد بيرينسيك / أن انضمام تركيا إلى عقوبات واشنطن والغرب ضد روسيا في ازمة اوكرانيا سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد التركي وإضعاف أنقرة.

وقال بيرينسيك في حديث صحفي : "يستخدم الغرب الجماعي القضية الأوكرانية ليس فقط ضد روسيا ولكن ضد تركيا أيضا وأوكرانيا هي وسيلة لتحقيق أهداف تطويق روسيا وتركيا في البحر الأسود".

وأضاف: ان المساعدات التي تقدمها أنقرة إلى كييف تتحول إلى هجمات إرهابية على خط التيار التركي لنقل الغاز، وتهديد بفرض حظر على البنوك التركية والأعمال التجارية التركية".

وشدد على ان عرقلة خطط الولايات المتحدة في أوكرانيا مسألة أمن قومي واقتصادي في تركيا".

وقال بيرينسيك : "تركيا مجبرة على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا من أجل تدمير اقتصاد تركيا نفسها والعقوبات ضد روسيا تستهدف تركيا من أجل إضعافها حتى لا تقاوم خطط الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه في المحادثات المحتملة بين رئيسي تركيا وروسيا، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين على هامش منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا قريبا يجب على أردوغان تقييم الوضع ومناقشة الإجراءات التي ستعيق الخطط الأمريكية في أوكرانيا"

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خبير تركي يتهم واشنطن والدول الغربية بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده من خلال ازمة اوكرانيا
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