الأمم المتحدة: نزوح نحو مليون فلسطيني قسرا في قطاع غزة

ذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أن نحو مليون فلسطيني نزحوا قسرا في قطاع غزة منذ ايار الماضي، بعد تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وتحدث تورك في افتتاح الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان قائلاً: مصدوم من تجاهل أطراف الصراع في غزة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. وتابع، منذ 7 تشرين الاول، قتل وجرح أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة. ونزح نحو مليون فلسطيني بشكل قسري منذ تكثيف إسرائيل لعمليتها في رفح في أوائل ايار. وتفاقمت عمليات إيصال المساعدات، والوصول إليها.

ولفت تورك إلى التدهور المأساوي للوضع في الضفة الغربية. ففي الفترة من أكتوبر 2023 إلى 15 حزيران الجاري، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون 528 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا.