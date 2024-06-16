إيران: سنطلق قمرين صناعيين خلال تموز المقبل

أكد رئيس منطمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، اليوم السبت، أن بلاده ستطلق قمرين صناعيين خلال تموز المقبل، بمناسبة العام الإيراني الجديد.

وقال سالاريه، في مقابلة بثتها وكالة مهر للأنباء، أنه "في السنوات الثلاث الماضية، كان هناك 12 عملية إطلاق في صناعة الفضاء الإيراني، منها 10 عمليات إطلاق محلية وإطلاقين دوليين، وحتى نهاية الحكومة الحالية، سيكون لدينا كثير من الإطلاقات، إذ إنه خلال الشهر المقبل، لدينا إطلاقان على جدول الأعمال".

وأوضح "نخطط لإطلاق كتلة الانتقال المداري "سامان"، وقمر صناعي بحثي آخر، سيتم إطلاقهما خلال الشهر المقبل".

وبين سالاريه أنه "نظرًا لقدرة البلاد المتقدمة في مجال حاملات الأقمار الصناعية، فإن إحدى الأدوات الحاسمة اللازمة لتنفيذ المهام الفضائية، سواء في مجال الأقمار الصناعية من أجل إقامة الاتصالات، أم وضع الأقمار الصناعية في المدار للاستكشافات الفضائية من أجل إنزال المركبات الفضائية في القمر أو المريخ، هي كتلة الانتقال المداري عالية الموثوقية".

وقال إن "نظام كتلة الانتقال المداري هو نظام وسيط لوضع الأقمار الصناعية في مدارات عالية، ويستخدم بهدف تقليل التكاليف وتجنب بناء حاملات عملاقة واستهلاك مرتفع للوقود".

وكان رئيس منظمة الفضاء الإيرانية قد قال في وقت سابق إن مراحل تصميم وبناء الأقمار الصناعية المختلفة قد اكتملت أو يجري الانتهاء منها، بما في ذلك النموذج الأولي للقمر الصناعي "ناهيد 2" ، والنموذج الأولي لكتلة النقل المداري "سامان"، وكذلك النموذج الأولي للقمر الصناعي "ظفر 2"، إذ أصبحت هذه الأقمار الصناعية وكتلة النقل المداري جاهزة للإطلاق بعد الانتهاء من اختباراتها البيئية".