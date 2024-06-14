أردوغان يلتقي بايدن وعددا من القادة في قمة مجموعة السبع بإيطاليا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في ايطاليا الرئيس الامريكي جو بايدن وعددا من القادة المشاركين في قمة مجموعة السبع .

فقد أجرى اردوغان محادثات مع كل من رئيس دولة الفاتيكان البابا فرنسيس، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتمحورت لقاءات اردوغان مع القادة المشاركين في قمة السبع بايطاليا احداث غزة واستمرار العدوان الاسرائيلي والموقف بشكل عام في البحر الابيض المتوسط والشان الافريقي الى جانب الطاقة والذكاء الاصطناعي