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بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"


تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا إذا سحبت كييف قواتها من 4 مناطق وصفها بـ "المحتلة"، وتخلت عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية إن "روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والغرب".

وتابع، أنه "ينبغي للقوات الأوكرانية الانسحاب بالكامل من أراضي مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه، وبعدها تكون روسيا مستعدة لبدء المفاوضات".

وشدد على أنه "من غير الممكن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا دون مشاركة روسيا ودون حوار صادق معها".

وأشار بوتين الى أن أي محاولات من قبل الغرب للاستيلاء على الأصول الروسية "ستكون سرقة، ولن تمر دون عقاب"، موضحا أن "البلدان الغربية تحاول التوصل إلى أساس قانوني من نوع ما لتجميد الأصول لكن رغم كل محاولات الخداع، السرقة تبقى سرقة، ولن تمر من دون عقاب".

واتهم الرئيس الروسي، الغرب بتنفيذ "إيديولوجية تهدف لتقطيع أوصال روسيا عبر استغلال الأراضي القريبة من حدودنا".

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