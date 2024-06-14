الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بالدعم السريع في معركة "الفاشر"

اعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، مقتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع خلال معركة في الفاشر.

وجاء في بيان للجيش السوداني، أنه "أحبط هجوما للدعم السريع على مدينة الفاشر"، مشيرا إلى أن "الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد".

وقال البيان إن "الدعم السريع شنت صباح اليوم هجوما على الفاشر"، مؤكدا ان "القوات المسلحة والقوة المشتركة أحبطت الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم علي يعقوب الذي لقي حتفه في محاولة الهجوم الفاشلة".

وأشارت وكالة رويترز من جانبها، إلى أن "جبريل كان خاضعا لعقوبات أمريكية".