محاولات لإخماد حريق على متن سفينة أوكرانية استهدفها الحوثيون

صرّحت القيادة المركزية الأمريكية عن محاولات تجري لإخماد حرائق اندلعت على متن السفينة الأوكرانية أم في فيربينا التي كانت تبحر في البحر الأحمر، بعد استهدافها من قبل الحوثيين.

وذكر البيان، أطلق الحوثيون اليوم صاروخي كروز مضادين للسفن في خليج عدن، أصاب كلا الصاروخين سفينة أم في فيربينا، وهي ناقلة بضائع ضخمة مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا. رست السفينة مؤخرا في ماليزيا وكانت في طريقها إلى إيطاليا حاملة مواد بناء خشبية.

وأضاف، أبلغت السفينة عن وقوع أضرار وحرائق على متنها حيث يواصل الطاقم مكافحة الحريق. وأصيب بحار مدني بجروح خطيرة خلال هذا الهجوم.

وتابع البيان، قامت طائرة من طراز (سي جي 58) تابعة للمدمرة يو أس أي فلبين سي بإجلاء طبي للبحار المصاب إلى سفينة قوة شريكة قريبة من الموقع لتلقي الرعاية الطبية.

وختم البيان، "إن هذا السلوك المتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. يدعي الحوثيون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني الدول الثالثة الذين لا علاقة لهم بالنزاع في غزة. إن التهديد المستمر الذي يسببه الحوثيون لإمكانية العبور الآمن في المنطقة يجعل من الصعب تقديم المساعدة الحيوية لشعب اليمن وكذلك لقطاع غزة. ستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".