أمريكا ترسل غواصة لخليج غوانتانامو بعد وصول سفن روسية!

صرّح الجيش الأمريكي، بأن حكومته أرسلت غواصتها الهجومية السريعة USS Helena إلى خليج غوانتانامو على خلفية وصول سفن حربية روسية إلى كوبا لإجراء تدريبات عسكرية.

وبحسب البيان الذي أصدرته القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي الخميس، فإن الغواصة تمر عبر منطقة المسؤولية الجغرافية للقيادة الجنوبية كجزء من مهمة لضمان الأمن البحري العالمي وحماية مصالح الدفاع الوطني.

وأوضح الجيش الأمريكي أن موقع الغواصة وخط سيرها كان مخططا له مسبقا.

وكانت المجموعة البحرية الهجومية التابعة للأسطول الروسي الشمالي، قد رست في ميناء هافانا بدولة كوبا في إطار رحلة طويلة تنفذها برفقة الغواصة النووية الروسية قازان والفرقاطة الأدميرال غورشكوف.

بالمقابل، الولايات المتحدة قد حركت أسطولها البحري لمراقبة السفن الروسية وغواصة نووية قبيل بدء تدريبات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.