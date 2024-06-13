اعتقال "جاسوس" للموساد بمدينة قم الإيرانية

أعلن جهاز الاستخبارات التابع لقوات الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس ، عن اعتقال جاسوس يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي في محافظة قم وسط إيران.

وقال بيان لجهاز الاستخبارات ، إن "قواتها تمكنت من اعتقال أحد عناصر جهاز الموساد الإسرائيلي الإرهابية في محافظة قم".

وذكر البيان إنه "عقب مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه جراء تحطم الطائرة الرئاسية قام هذا الشخص بهوية "سيد حسن فقيه" بالعمل على إثارة الشغب"، مضيفاً إن "حسن فقيه له سوابق عديدة في أعمال الشغب وقام بنشر تغريدات مهينة ضد رئيسي ورفاقه".

وأضاف إنه "في الإجراءات الجنائية والإخلاء المعلوماتي للأجهزة الرقمية، تم العثور على وثائق حول ارتباطه بمنظمة الموساد الإرهابية، وقيامه بدور إعلامي، وتعاونه مع شبكات فضائية مناهضة للثورة، وتم إحالة المتهم إلى السجن بأمر من المحكمة وما زالت القضية قيد التحقيق".

وفي 5 من حزيران الجاري، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن اعتقال جاسوس يعمل لصالح الموساد بمحافظة اردبيل شمال غرب إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري عن مصدر أمني قوله إن " الشخص الذي قبض عليه من سكان إحدى المحافظات الجنوبية للبلاد، حيث قام بجمع معلومات يحتاجها الموساد من داخل إيران".

وقال "وكان الشخص المذكور على اتصال بكبار ضباط جهاز التجسس في الموساد عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وتحت غطاء النشاط التحريري كان يجمع المعلومات التي يحتاجها الموساد من داخل البلاد".

وبين المصدر الأمني "وبعد تواجده في عدة محافظات بنية الاختباء ومغادرة البلاد أخيرًا، تم القبض عليه بمجرد دخوله أردبيل خلال عملية مفاجئة"، ولم تكشف السلطات الإيرانية عن جنسية وهوية الشخص الذي جرى اعتقاله