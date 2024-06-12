حرمان طالب من الدراسة بشكل نهائي في الكويت تعرف على السبب !!

أعلنت وزارة التربية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن حرمان طالب ثانوية من الدراسة بشكل نهائي بعد تورطه بمخالفة غش امتحاني، من خلال حضور شخص آخر مكانه لقاعة الامتحان.



وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن "المسؤولين عن إحدى القاعات التي جرى فيها امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، شكوا بهوية أحد الطلاب، ليتضح أنه شخص آخر ينتحل صفة الطالب".

وأضافت: "سرعان ما هرب الشخص من قاعة الامتحان، ما دفع رئيس اللجنة الامتحانية هناك لتحرير محضر تحت مسمى "انتحال شخصية طالب".

على إثر ذلك، أصدرت وزارة التربية الكويتية قرارا بحرمان الطالب من الدراسة بصفة نهائية في جميع مدارس البلاد.

وفي وقت سابق، شهدت الكويت في الدورة الامتحانية الحالية للثانوية العامة، التي تصدر نتائجها غدا الخميس، تسريبا لأسئلة إحدى المواد قبل بدء الامتحان بساعات، ما دفع الوزارة لتأجيله إلى يوم آخر بأسئلة جديدة، وفتح تحقيق في الحادثة.