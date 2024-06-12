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الأمم المتحدة: النظام التجاري الدولي غير عادل وعلى حافة الانهيار


صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن النظام التجاري الدولي على حافة الانهيار، وأن البنية المالية الدولية أصبحت قديمة وغير عادلة بالنسبة للبلدان النامية.

وذكر غوتيريش في خطاب ألقاه في فعالية بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: "تعد البنية المالية الدولية قديمة وغير فعالة وغير عادلة. ولم تتمكن من ضمان أمن الدول النامية الغارقة في الديون. بينما يواجه النظام التجاري الدولي مشكلات في جميع المجالات وهو على وشك التفتت".

وأشار إلى أن التجارة تحولت إلى سيف ذي حدين، إذ تعد اليوم مصدرا للرخاء وعدم المساواة والترابط والاعتماد والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي على حد سواء.

وتابع، إنه (عمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) أمر مهم بسبب إضعاف التعاون متعدد الجوانب وتعزز قوى التفتت. ومنذ عام 2019 تضاعف عدد الحواجز التجارية الجديدة المفروضة سنويا ثلاثة أضعاف، ويعود معظمها إلى المنافسة الجيوسياسية بغض النظر عن تأثيرها على الدول النامية. لا يمكن للعالم أن يتحمل الانقسام إلى كتل متنافسة".

ودعا غوتيريش إلى تعزيز التجارة جنوب-جنوب وضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب من خلال إنشاء هيكل مالي جديد وهيكل دفع الضرائب والإدارة الرقمية.

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