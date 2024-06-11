الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها، مئات القتلى الفلسطينيين مقابل حياة 4 رهائن إسرائيليين!

عبّرت الأمم المتحدة عن صدمتها الشديدة إزاء عدد القتلى المدنيين بالعملية الإسرائيلية التي حرر خلالها 4 رهائن، وقالت إنها تشعر بحزن بالغ لاستمرار احتجاز عدد كبير من الرهائن.

وذكر الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس في تصريح من جنيف، كل هذه الأفعال التي يرتكبها الطرفان يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، مضيفا أن الأمر متروك للمحاكم لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأوضح أن الطريقة التي نفذت بها العملية (تحرير الرهائن) في منطقة مماثلة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول احترام القوات الإسرائيلية مبادئ التمييز والتناسب والحذر وفق ما تنص عليه قوانين الحرب.

وصرح لورانس نشعر بصدمة شديدة إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية الإسرائيلية نهاية الأسبوع في مخيم النصيرات لتأمين إطلاق سراح أربعة رهائن.

وأضاف أن الوكالة تشعر بحزن بالغ أيضا إزاء استمرار احتجاز فصائل فلسطينية عددا كبيرا من الرهائن، معظمهم من المدنيين، وهو أمر يحظره القانون الدولي الإنساني.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة أعلنا عن أعداد مختلفة من القتلى والجرحى فيما يتعلق بالعملية، إذ قالت القوات الإسرائيلية إن ضحايا الغارة أقل من 100 بينما أعلنت وزارة الصحة عن 274 شهيد.