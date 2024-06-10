كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن رفض الصين المشاركة في "قمة السلام" في سويسرا حول أوكرانيا خيب آمال زعيم النظام في كييف فلاديمير زيلنسكي.

وقالت المجلة في تقرير إن ألمانيا لا ترى اهتماما من الجنوب العالمي بالمؤتمر حول أوكرانيا، وأضافت أن "رفض الجمهورية الشعبية يمثل خيبة أمل شديدة لزيلنسكي، وكذلك للحكومة الألمانية، التي قامت بحملة من أجل مشاركة الصين".

وأوضحت أن مشاركة الصين، حتى لو كان لها مفوض واحد فقط في القمة، كانت ستعطي وزنا أكبر للمؤتمر.

كما أشارت إلى أن القوى الإقليمية المهمة مثل البرازيل والمملكة العربية السعودية لا ترغب أيضا في إرسال رؤساء دولها أو حكوماتها للمشاركة في المؤتمر.

وستعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.

ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".

وفي وقت سابق قال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، إن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.

وأوضح أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأن هذا خيار آخر للدفع بـ"صيغة للسلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.