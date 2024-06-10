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حزب الجمهوريون الفرنسي: الماكرونية تعني المزيد من الضرائب والهجرة وانعدام الأمن!


استبعد رئيس حزب الجمهوريون الفرنسي إريك سيوتي تشكيل ائتلاف سياسي مع الرئيس ماكرون، مؤكدا أن "الماكرونية" ألحقت ضررا كبيرا بفرنسا على مختلف مستويات الاقتصاد والأمن وغيرها.

وكتب السياسي الفرنسي في حسابه على منصة إكس، من غير المطروح عندنا وأمر غير قابل للنقاش معنا طرح مسألة الدخول في ائتلاف مع هذه السلطة السياسية التي ألحقت أضرارا كبيرة بفرنسا. إن الماكرونية تعني دائما المزيد من الضرائب والهجرة وانعدام الأمن.

وأضاف، كأوفياء من أجل قيمنا، سنقود هذه الحملة تحت ظل قيم القانون!.

وقال سيوتي في منشور آخر له: نحن، أكثر من أي وقت مضى، نعارض أي سلطة ألحقت الضرر بالبلاد. وسوف نقدم بديلا للفرنسيين!.

وتابع أيضا عبر حسابه: هذا المساء هو بمثابة هزيمة لماكرون. وهو أيضا رفض من الفرنسيين لاستمرار انعدام الأمن والهجرة ... إنه فشل ولن يتعافى منه رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن الانتخابات الفرنسية المبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان) تقررت بعد إعلان ماكرون أمس الأحد حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة وذلك بعد تقدم اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وعلى خلفية النتائج الضعيفة لحزبه، أعلن ماكرون حل "الجمعية الوطنية" وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وتقام الجولة الأولى في 30 يونيو والثانية في 7 يوليو المقبل.

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