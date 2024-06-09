للمرة الثالثة خلال 24 ساعة هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن وقوع هجوم على سفينة في سواحل اليمن

أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد عن وقوع هجوم على سفينة في خليج عدن للمرة الثالثة خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الأمر.

وذكرت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس" أنها "تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 89 ميلا بحريا (نحو 165 كيلومترا) جنوب غرب عدن في اليمن".

وأكدت الهيئة أن الحادث يصنف على أنه هجوم، وأن السلطات تحقق فيه.

ودعت الهيئة البريطانية السفن "للعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في الخليج".

وكانت الهيئة قد أبلغت ليل السبت - الأحد، عن وقوع هجوم على سفينتين قبالة سواحل ميناء عدن اليمني، وأشارت في وقت لاحق إلى أن النيران اشتعلت في إحدى السفن بسبب إصابتها بقذيفة، فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مسؤوليتها عن الهجوم.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.