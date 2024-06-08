بايدن يحذر: روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول الأوروبية ستكون في خطر إذا نجحت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، معتبراً أن روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، اليوم، أن "الأمر لا يتعلق ب‍أوكرانيا فحسب، فأوروبا بأكملها ستكون في خطر، لن نسمح بذلك".

وأكد أن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. نحن نقف إلى جانب حلفائنا، ونقف إلى جانب فرنسا. أكرر أننا لن نتراجع".

كما أعرب بايدن عن اعتقاده بأن روسيا "لن تتوقف عند أوكرانيا".

وفي نهاية فبراير وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزاعم الواردة من الغرب حول أن روسيا تخطط لمهاجمة أوروبا بأنها "هراء بهراء".