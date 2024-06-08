فيدان يتوجه يوم غد إلى الدوحة للمشاركة في قمة تركية خليجية رفيعة المستوى

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم غد الأحد، للمشاركة في قمة تركية خليجية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية في تعميم اعلامي اليوم السبت، أن فيدان سيشارك بالدوحة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي.

واشارت المصادر التركية الى ان الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ 8 سنوات، سيشهد مراجعة تعاون تركيا مع مجلس التعاون الخليجي في إطار خطة العمل المشتركة الحالية كما ستتخلل الاجتماع استشارات بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

يذكر ان آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي تأسست في الثاني من شهر أيلول 2008، بموجب مذكرة أبرمت على هامش اجتماع وزراء خارجية تركيا و"التعاون الخليجي"، بمدينة جدة السعودية.

وجاءت الآلية بعد زخم في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها بين الجانبين، منحت تركيا لقب أول دولة يشكل معها "التعاون الخليجي" آلية من هذا القبيل.

وبموجب آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، عقدت حتى الآن 5 اجتماعات على صعيد وزراء الخارجية، فيما شهد الاجتماع الـ 3 عام 2010 في الكويت، اعتماد خطة العمل المشتركة الحالية.

ونصت خطة العمل المشتركة هذه على تشكيل مجموعات عمل في 10 مجالات هي "التجارة والاستثمار"، و"الزراعة والأمن الغذائي"، و"النقل والاتصالات"، و"الطاقة"، و"الكهرباء والمياه"، و"البيئة"، و"السياحة"، و"الصحة"، و"الثقافة" و"التعليم".

وسبق للعاصمة السعودية الرياض استضافة الاجتماع الأخير لآلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، في 13 / تشرين الأول 2016.

واكتسبت العلاقات الثنائية بين تركيا ودول "التعاون الخليجي" زخما خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابا على العلاقة المؤسساتية مع المجلس أيضا .