الصفحة الدولية

فيدان يتوجه يوم غد إلى الدوحة للمشاركة في قمة تركية خليجية رفيعة المستوى


 يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم غد الأحد، للمشاركة في قمة تركية خليجية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية في تعميم اعلامي اليوم السبت، أن فيدان سيشارك بالدوحة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي.

واشارت المصادر التركية الى ان الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ 8 سنوات، سيشهد مراجعة تعاون تركيا مع مجلس التعاون الخليجي في إطار خطة العمل المشتركة الحالية كما ستتخلل الاجتماع استشارات بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

يذكر ان آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي تأسست في الثاني من شهر أيلول 2008، بموجب مذكرة أبرمت على هامش اجتماع وزراء خارجية تركيا و"التعاون الخليجي"، بمدينة جدة السعودية.

وجاءت الآلية بعد زخم في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها بين الجانبين، منحت تركيا لقب أول دولة يشكل معها "التعاون الخليجي" آلية من هذا القبيل.

وبموجب آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، عقدت حتى الآن 5 اجتماعات على صعيد وزراء الخارجية، فيما شهد الاجتماع الـ 3 عام 2010 في الكويت، اعتماد خطة العمل المشتركة الحالية.

ونصت خطة العمل المشتركة هذه على تشكيل مجموعات عمل في 10 مجالات هي "التجارة والاستثمار"، و"الزراعة والأمن الغذائي"، و"النقل والاتصالات"، و"الطاقة"، و"الكهرباء والمياه"، و"البيئة"، و"السياحة"، و"الصحة"، و"الثقافة" و"التعليم".

وسبق للعاصمة السعودية الرياض استضافة الاجتماع الأخير لآلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، في 13 / تشرين الأول 2016.

واكتسبت العلاقات الثنائية بين تركيا ودول "التعاون الخليجي" زخما خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابا على العلاقة المؤسساتية مع المجلس أيضا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فيدان يتوجه يوم غد إلى الدوحة للمشاركة في قمة تركية خليجية رفيعة المستوى
الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني 1600 عسكري خلال 24 ساعة
اعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن
البيت الأبيض.. بايدن يقوم بتحديث التعليمات الخاصة بشروط استخدام الأسلحة النووية
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن \"قائمة العار\"
تداول "صور فضائية لآثار قصف انصار الله اليمنية لحاملة طائرات أمريكية"
وزير سوداني: هناك مخطط أمريكي صهيوني لعزل مصر
الأمم المتحدة تقدم لمجلس الأمن أدلة مهمة تدين داعش في العراق
إيران تحذر إسرائيل من توسيع القتال في المنطقة
بايدن يشتم بوتين: غير مهذب ودكتاتور وأثار قلقي منذ 40 عاماً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك