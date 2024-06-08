الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني 1600 عسكري خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 1600 عسكري، على مختلف محاور القتال.

وأضافت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي تمكن من صد عدد من الهجمات على محاور القتال في بلدتي /غرانوف، وكونستانتينوفكا/ بمقاطعة /خاركوف/.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط مروحية أوكرانية، كما اعترضت 4 صواريخ من طراز /أتاكمز/، و7 قذائف صاروخية من طراز /هيمارس/، بالإضافة إلى إسقاط 71 طائرة مسيرة".