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البيت الأبيض.. بايدن يقوم بتحديث التعليمات الخاصة بشروط استخدام الأسلحة النووية


 أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا على التعليمات المحدثة بشأن شروط استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية.

وقال مساعد الرئيس الأمريكي، مدير شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، براناي فادي، خلال مؤتمر لجمعية الرقابة على الأسلحة بواشطن، اليوم الجمعة، إن التعليمات المحدثة "تأخذ بعين الاعتبار واقع العصر النووي الجديد".

وأوضح أن التعليمات "تشدد على ضرورة أخذ زيادة وتنوع الترسانة النووية الصينية بعين الاعتبار وكذلك ضرورة ردع روسيا والصين وكوريا الشمالية في آن واحد".

وتابع قائلا إنها "تؤكد كذلك تمسكنا باستخدام الرقابة على الأسلحة والوسائل الأخرى لتقليص كمية الأسلحة النووية الضرورية لتحقيق الأهداف إلى أدنى حد ممكن، وتؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل الالتزام بالقيود الواردة في المعاهدة الجديدة حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بشرط أن تقوم روسيا بذلك أيضا".

وجدير بالذكر أن معاهد الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة أيضا باسم "ستارت 3" تم التوقيع عليها في عام 2010 من قبل الرئيسين الروسي والأمريكي آنذاك دميتري مدفيديف وباراك أوباما.

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