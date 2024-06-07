الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء للدول التي تضر الاطفال

أدرجت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع، وفق ما قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قوله، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ إسرائيل بقرارها إضافتها إلى القائمة السوداء للدول التي تلحق الضرر بالأطفال في مناطق النزاع".

وأضاف إردان في بيان، أن "غوتيريش أبلغه بالقرار الرسمي، الذي تم اتخاذه على أساس الأذى الذي لحق بالأطفال خلال حرب غزة. ووصف إردان القرار بأنه "مشين".

وتضم القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

ووفق التقييم المتبلور في النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو "منظمة تؤذي وتقتل الأطفال".

وسيكون القرار الأممي بضم إسرائيل للقائمة حال اتخاذه بالفعل ساري المفعول لمدة 4 سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ساءت علاقته ب‍إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.