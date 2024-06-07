تداول "صور فضائية لآثار قصف انصار الله اليمنية لحاملة طائرات أمريكية"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قال مروجوها إنها لحاملة طائرات أمريكية أصابتها حركة انصار الله اليمنية .

وكان الحوثيون أعلنوا أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت دي أيزنهاور، إلا أن القيادة الأمريكية قررت التزام الصمت بهذا الشأن قائلة إنه لم يحدث شيء وكل شيء على ما يرام.

وفي هذا السياق ذكر ناشطون أن الأقمار الصناعية الصينية التقت صورا فضائية لآثار الضربة الحوثية لحاملة الطائرات الأمريكية أظهرت بوضوح ثقبا ضخما على مدرج الحاملة إيزنهاور.

حاليا ترسو السفينة الحربية في أحد موانئ المملكة العربية السعودية، حيث يتم على ما يبدو تقييم الأضرار التي لحقت بها.

ومن الواضح أن حاملة الطائرات أصبحت خارج الخدمة لفترة طويلة، حيث تم تعطيل مجمعها الوظيفي الرئيسي، وهو مدرج تقلع منه الطائرات البحرية، ومن غير المعلوم كم من الوقت سيستغرق الإصلاح. علاوة على ذلك، من المرجح أن البنتاغون لن يجرؤ بعد الآن على إرسال سفن من هذا النوع إلى المنطقة.