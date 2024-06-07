الأمم المتحدة تقدم لمجلس الأمن أدلة مهمة تدين داعش في العراق

عرضت الأمم المتحدة، أدلة مهمة حول جرائم تنظيم داعش في العراق، لافتة الى ان الأدلة تضم معلومات في صورة رقمية تم الحصول عليها من سلطات إقليم كردستان العراق.

وذكرت الأمم المتحدة في بيانها، إن اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في جرائم يتهم تنظيم داعش بارتكابها في العراق والمقرر أن ينتهي تفويضها الخاص في أيلول المقبل، قد سلّمت نحو 28 تيرابايت من البيانات من أصل 40 تيرابايت إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأبلغت رئيس اللجنة التي تحقق في مزاعم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بييرو لوبيز، أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مفتوحة أن الأدلة التي جمعها أعضاء اللجنة وحفظتها تشمل إفادات شهود وبيانات من أجهزة رقمية تخص عناصر داعش، إضافة لتحقيقات ميدانية وسياقات استخلصت من أساليب متقدمة للطب الشرعي.

وأضافت أن اللجنة ستقدم كميات أخرى من البيانات للمجلس الاثنين المقبل، تضم أيضا معلومات في صورة رقمية تم الحصول عليها من سلطات إقليم كردستان العراق.

وبيّنت القائمة أن السلطات العراقية المختصة ستكون المتلقي الرئيسي للأدلة والمواد الأخرى والتحليلات التي جمعها

الفريق، مشيرة إلى أن غالبية الأدلة الرقمية قد تم نقلها بالفعل، واضافت أن الفريق الأممي أعطى الأولوية لأنشطة بناء القدرات التي استمرت في مجالات حفر المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا ورقمنة وأرشفة السجلات المتعلقة بتنظيم داعش وحماية الشهود ودعمهم.