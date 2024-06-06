بايدن يشتم بوتين: غير مهذب ودكتاتور وأثار قلقي منذ 40 عاماً

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، على عدم استخدام الأسلحة الأميركية لضرب موسكو أو الكرملين بعد أن سمح لأوكرانيا باستخدامها في روسيا خلال مقابلة حصرية مع شبكة ABC الإخبارية.

وعند سؤاله عن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الليل التي قال فيها إن "تزويد أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة لشن ضربات على الأراضي الروسية هو مشاركة مباشرة في هذه الحرب"، وصف بايدن بوتين بأنه "ليس رجلاً محترماً... إنه دكتاتور".

وقال: "لقد عرفته منذ أكثر من 40 عاماً. لقد كان يثير قلقي لمدة 40 عاماً. إنه ليس رجلاً محترماً".

وأضاف: "إنه دكتاتور، وهو يكافح من أجل التأكد من أنه يحافظ على تماسك بلاده مع استمرار هذا الهجوم"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا".

كذلك أوضح أن "منح كييف أسلحة يأتي لضرب موسكو، أو ضرب الكرملين، أو مهاجمته عبر الحدود فقط، حيث يتعرض الأوكرانيون لنيران كثيفة من الأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس".

وعند سؤاله عما إذا كانت الأسلحة الأميركية الصنع قد استخدمت بالفعل في روسيا منذ أن وقع على استخدامها، لم يرد الرئيس بشكل مباشر، لكنه أوضح أنه "لن يُسمح باستخدامها لاستهداف العاصمة الروسية أو مقر الحكومة".

كما أضاف بايدن أنه لن "يُسمح باستخدامها بالقرب من الحدود عندما... نحن لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا، ولا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين".

ويزور بايدن فرنسا لإحياء ذكرى اليوم الذي اقتحمت فيه قوات الحلفاء شواطئ نورماندي عام 1944، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى سقوط ألمانيا النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية.