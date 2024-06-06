النائب العام الليبي يأمر بحبس مسؤولين كبار لتورطهم في قضايا فساد

أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمرا بحبس رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، وعدد من مسؤولي الصندوق لتورطهم في وقائع فساد تجاوزت قيمتها مليوني دولار.

النائب العام الليبي يأمر بحبس رئيس صندوق موازنة الأسعار ومسؤولين آخرين لتورطهم في قضايا فساد

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وذكرت النيابة العامة في بيان على صفحتها في فيس بوك إنه تم التحقيق في انتظام إجراءات تعاقد الصندوق على توريد 9 آلاف طن من مادة الأرز خلال عام 2017.

وكشفت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة الصندوق ومسؤولي التجارة والمناقصة والمواصفات في الصندوق قد أجازوا صرف ثمن العقد بفارق سعر بلغ مليونين و169 ألف دولار.

كما تبين أن المتهمين وافقوا على تسلم الأرز رغم افتقاده للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة، وعلمهم بانتهاء صلاحية 3 آلاف طن للاستهلاك البشري.