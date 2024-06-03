وزير الخارجية التركي يلتقي في بكين رئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية بالحزب الشيوعي الصيني

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين، رئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية للحزب الشيوعي الصيني/ تشين وينتشينغن/ .

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها ان الوزير فيدان وصل إلى العاصمة الصينية اليوم الاثنين في اول زيارة رسمية له للعاصمة بكين تلبية لدعوة نظيره وانغ يي، وتستمر لثلاثة ايام يلتقي خلالها نظيره وانغ يي ونائب الرئيس الصيني هان جينغ.

وحسب وزارة الخارجية التركية فان فيدان يحمل معه في زيارته للصين 6 ملفات مهمة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وبكين، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يُجريها فيدان للصين بصفته وزيراً للخارجية، إذ سيزور منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بوصفها جزءاً من جدول أعمال الزيارة .

وسيعقد فيدان خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين، تتضمّن بحث العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والأوضاع في غزة وأوكرانيا والبحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يكون على جدول أعمال زيارة فيدان الحقوق والحريات الأساسية للأتراك الأويغور، في أول زيارة رفيعة المستوى يُجريها مسؤول تركي إلى منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2012، عندما كان رئيساً للوزراء.

وحسب مصادر دبلوماسية سيجري فيدان مع المسؤولين الصينيين تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة ودعم حل الدولتين.

واشارت المصادر الدبلوماسية التركية الى ان حجم التجارة الذي يصل إلى 48 مليار دولار سيكون مدرجا أيضاً على جدول أعمال الزيارة، وسيناقَش إنشاء هيكل أكثر توازناً واستدامة للتجارة الثنائية وفرص التعاون بين الصين وتركيا، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات التكنولوجية الجديدة، إضافةً إلى مناقشة أمن خطوط الإمداد العالمية