سماحة السيد الخامنئي: خسارة السيد رئيسي مأساوية ولها تداعيات على الصعيد الداخلي للبلاد

وصف قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، خسارة الرئيس إبراهيم رئيسي بالمأساوية، فيما أشار الى أن لها تداعيات على الصعيد الداخلي للبلاد.

وقال سماحة السيد الخامنئي في كلمة له بمناسبة الذكرى الــ 35 لرحيل مؤسس الثورة الإسلامية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "ما توقعه مؤسس الثورة الإسلامية عن مستقبل فلسطين قبل خمسين عاماً أو يزيد، بدأ يتحقق اليوم تدريجياً، لافتا الى أن "توقع الإمام بشأن القضية الفلسطينية هو قضية مهمة جداً".

وأشار الى أن "قضية فلسطين هي قضية العالم الأولى اليوم، وقد بدأت هجمة شعبية كبيرة، وقد لفتت نتائجها أنظار العالم إليها وحولتها إلى قضية العالم الأولى".

واكد أن "الخسارة المأساوية للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، هي أيضًا حادثة كبيرة. ولها تداعيات على الصعيد الداخلي للبلاد وعلى الساحة العالمية"، معتبرا " استشهاد رئيسي ورفاقه من أهم القضايا في تاريخ الثورة".

ولفت الى أن "عملية طوفان الأقصى كانت ضربة قاصمة للكيان الصهيوني".