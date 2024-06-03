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رئيس الحكومة الإيرانية المؤقتة يرشح للانتخابات


كشف مصدر مطلع  اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، إن رئيس الحكومة المؤقتة محمد مخبر دزفولي سيتوجه اليوم إلى مبنى وزارة الداخلية لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وبحسب المصدر  " فإن، محمد مخبر دزفولي سوف يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في الساعات الأخيرة قبل انتهاء مهلة الترشح".

ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم الاثنين فترة استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران الجاري.

ومحمد مخبر دزفولي هو النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي بعد تحطم مروحية شمال غرب البلاد في الشهر الماضي، وتسلم مخبر إدارة الحكومة بشكل مؤقت لمدة 50 يوماً بموجب الدستور الإيراني.

وترشح العديد من الشخصيات السياسية الأصولية المحافظة أبرزها سعيد جليلي مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي وعضو مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى الجنرال وحيد حقانيان مسؤول الشؤون الخاصة في مكتب قائد الثورة الاسلامية .

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