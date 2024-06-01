الصفحة الدولية

توتر كبير بعلاقة الملك تشارلز وشقيقه.. ترك القصر او الجحيم


دخلت العلاقة بين الملك تشارلز وشقيقه الأمير أندور مرحلة صعبة بسبب قصر تبلغ قيمته السوقية 30 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب الملك تشارلز أن يخلي شقيقه قصر رويال لوج، ويهدد بقطع العلاقات مع شقيقه إذا واصل الدوق التمسك بموقفه المتمسك بعدم إخلاء المنزل والانتقال إلى منزل هاري السابق.

ويتقاسم الدوق، الذي لم يعد لديه واجبات رسمية بعد إجباره على الاستقالة بسبب فضيحة "جيفري إبستين"، القصر المكون من 30 غرفة والذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني مع زوجته السابقة سارة، دوقة يورك.

ويحاول الملك منذ فترة طويلة إقناع شقيقه - الذي لا يملك مصدرا واضحا للدخل - بمغادرة قصر وندسور وسط شائعات حول حرص الأمير ويليام أمير ويلز على الإقامة فيه ليعكس دوره كوريث للعرش.

وذكرت مصادر قريبة من الملك أنه تقدم بصفقة لأخيه يضمن له من خلالها الحصول على دخل جيد من أمواله الخاصة من دوقية لانكستر.

وقال أحد أصدقاء الملك لصحيفة التايمز: "لسوء الحظ، إذا رفض أندرو المغادرة خلال إطار زمني معقول، فقد يضطر الملك إلى إعادة تقييم حزمة الدعم الكاملة التي يقدمها وسيكون الدوق مطالبًا بتحمل نصيب الأسد من نفقات أمنه وإقامته وأسلوب حياته - وهو أمر من غير المرجح أن يتمكن من الاستمرار فيه على المدى الطويل، نظرًا لكلفته.

وبعد محاولات الملك المستمرة لطرد أندرو من رويال لودج، قال أحد أصدقاء تشارلز: "في ظل الوضع الحالي، من المقرر أن تصبح الحياة في رويال لودج جحيما".

وظهرت مزاعم العام الماضي بعدم قدرة أندرو على تغطية تكاليف صيانة القصر البالغة 400 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ويرجع تاريخ القصر إلى القرن التاسع عشر، وانتقل أندرو إليه لأول مرة عام 2004 ويعيش هناك الآن مع زوجته السابقة سارة.

ووقع الأمير عقد إيجار لمدة 75 عامًا، ودفع 250 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع ووافق على صيانة العقار الضخم. لكن إجبار الأمير على ترك واجباته الملكية بسبب فضيحة جيفري إبستين، خفضت مخصصاته الملكية البالغة 249 ألف جنيه إسترليني، مما يجعل من الصعب على الدوق الوفاء بوعوده.

ووفقا لأصدقائه يعني مثل هذا التغيير الجذري في موارده المالية أنه لن يتمكن من تغطية تكاليف العقار. وعلى الرغم من مخاوفه المالية المحتملة، قالت مصادر قريبة من الدوق في يناير/ كانون الثاني الماضي: "أندرو لن يذهب إلى أي مكان". لديه عقد إيجار بالغ الصلابة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توتر كبير بعلاقة الملك تشارلز وشقيقه.. ترك القصر او الجحيم
"الرئيس القوي".. نجيب بوكيلة يبدأ ولاية ثانية في السلفادور
تزايد السيارات الكهربائية تهدد منظومة الطاقة في الأردن
"زيلينسكي يصرخ في وجه جنرالاته".. تحذيرات من انهيار الدفاعات الأوكرانية في خاركوف
مسؤول أمني إيراني: مقتل إرهابيين أجنبيين في هجوم مسلح جنوب البلاد
حرب "بالونات القمامة والبراز" تحتدم بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية
وفاة المستشار السابق للشهيد قاسم سليماني.. من هو "وجيه الله مرادي"؟
السفارة الإيرانية في السويد ترد على اتهامات "تجنيد عصابات" ضد إسرائيل
علي لاریجاني يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية في إيران
عبد الناصر همتي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك