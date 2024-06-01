أشار الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس في قناته على موقع "يوتيوب" إلى أن الهجمات الأوكرانية المضادة على محور خاركوف فشلت، والدفاعات هناك بدأت تنهار.

وقال: "يبدو أن الهجمات المضادة الأوكرانية، التي سمعنا عنها كثيرا في هذه المنطقة (محور خاركوف)، قد فشلت. ووفقا لأحدث البيانات، اقتحم الروس خطوط الدفاع".

ووفقا للخبير، حاول الأوكرانيون الاحتفاظ بمواقعهم، لكنهم كانوا محاصرين في فولشانسك، مشيرا إلى أن خطوط دفاعهم الآن في هذا المحور تنهار، ويعتقد ميركوريس أنه إذا سقطت الدفاعات بالكامل، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن القوات الروسية ستكون قادرة على التقدم أكثر.

وخلص إلى القول: "خلال عملية خاركوف، صرخ زيلينسكي في وجه جنرالاته، مقتنعا بأنه لم يتم إخباره بالحقيقة بشأن الوضع في هذه المنطقة".

وفي الآونة الأخيرة تحرك الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في منطقة خاركوف وفرض سيطرته على عدة بلدات هناك.

وسبق أن تحدث رئيس الإدارة الإقليمية الروسية فيتالي غانشيف عن تحرير نصف مدينة فولشانسك، وأن القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لمعلوماته، حشدت احتياطيات كبيرة باتجاه المدينة.