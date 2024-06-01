الصفحة الدولية

"زيلينسكي يصرخ في وجه جنرالاته".. تحذيرات من انهيار الدفاعات الأوكرانية في خاركوف


أشار الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس في قناته على موقع "يوتيوب" إلى أن الهجمات الأوكرانية المضادة على محور خاركوف فشلت، والدفاعات هناك بدأت تنهار.

وقال: "يبدو أن الهجمات المضادة الأوكرانية، التي سمعنا عنها كثيرا في هذه المنطقة (محور خاركوف)، قد فشلت. ووفقا لأحدث البيانات، اقتحم الروس خطوط الدفاع".

ووفقا للخبير، حاول الأوكرانيون الاحتفاظ بمواقعهم، لكنهم كانوا محاصرين في فولشانسك، مشيرا إلى أن خطوط دفاعهم الآن في هذا المحور تنهار، ويعتقد ميركوريس أنه إذا سقطت الدفاعات بالكامل، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن القوات الروسية ستكون قادرة على التقدم أكثر.

وخلص إلى القول: "خلال عملية خاركوف، صرخ زيلينسكي في وجه جنرالاته، مقتنعا بأنه لم يتم إخباره بالحقيقة بشأن الوضع في هذه المنطقة".

وفي الآونة الأخيرة تحرك الجيش الروسي بنشاط في أعماق دفاعات العدو في منطقة خاركوف وفرض سيطرته على عدة بلدات هناك.

وسبق أن تحدث رئيس الإدارة الإقليمية الروسية فيتالي غانشيف عن تحرير نصف مدينة فولشانسك، وأن القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لمعلوماته، حشدت احتياطيات كبيرة باتجاه المدينة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توتر كبير بعلاقة الملك تشارلز وشقيقه.. ترك القصر او الجحيم
"الرئيس القوي".. نجيب بوكيلة يبدأ ولاية ثانية في السلفادور
تزايد السيارات الكهربائية تهدد منظومة الطاقة في الأردن
"زيلينسكي يصرخ في وجه جنرالاته".. تحذيرات من انهيار الدفاعات الأوكرانية في خاركوف
مسؤول أمني إيراني: مقتل إرهابيين أجنبيين في هجوم مسلح جنوب البلاد
حرب "بالونات القمامة والبراز" تحتدم بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية
وفاة المستشار السابق للشهيد قاسم سليماني.. من هو "وجيه الله مرادي"؟
السفارة الإيرانية في السويد ترد على اتهامات "تجنيد عصابات" ضد إسرائيل
علي لاریجاني يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية في إيران
عبد الناصر همتي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك