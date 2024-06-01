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مسؤول أمني إيراني: مقتل إرهابيين أجنبيين في هجوم مسلح جنوب البلاد


أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران أن "إرهابيين أجنبيين" اثنين، هاجما مساء الجمعة دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة إيرانشهر خلال قيامها بمهمتها.

وقال العميد دوست علي جليليان في تصريح لوكالة "فارس" اليوم السبت: "أثناء استتباب النظام والأمن من قبل قوى الأمن الداخلي في مدينة إيرانشهر، هاجم عنصران مسلحان دورية لقوى الأمن الداخلي في المدينة، وبيقظة رجال الشرطة تم قتل الشريرين، وعثر في مكان الحادث على مسدس و16 طلقة وفتيل قنبلة يدوية وقنبلة يدوية".

وأكد أن قوى الأمن الداخلي بـ"تضحياتها لا تتحمل أي انفلات أمني وستتصدى بقوة للمخلين بالنظام والأمن".

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مسؤول أمني إيراني: مقتل إرهابيين أجنبيين في هجوم مسلح جنوب البلاد
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