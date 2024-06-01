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حرب "بالونات القمامة والبراز" تحتدم بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية


شهدت شبه الجزيرة الكورية تطورا غريبا خلال الأيام الماضية، مع اندلاع حرب البالونات بين بيونغ يانغ وسول.

والعلاقات متوترة بشدة بين الجارين في شبه الجزيرة الكورية حيث يواصل الشمال تطوير برنامجه الصاروخي، فيما الجنوب يجري مناورات بدعم أمريكي استعدادا للرد على الجارة النووية.

لكن اليوم السبت، حذرت سول مواطنيها من إرسال كوريا الشمالية مزيدا من البالونات التي تحمل قمامة وفضلات وطالبتهم بإبلاغ الجيش أو الشرطة عنها.

وقال الجيش الكوري الجنوبي اليوم إن الجارة الشمالية ترسل المزيد من تلك البالونات عبر الحدود شديدة التحصين إلى البلاد.

وكانت قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات الأسبوع الماضي فيما أسمته (هدايا الإخلاص)، مضيفة أنها سترسل المزيد منها.

ووصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-شي كذلك بأنه "تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره".

وفي رسالة إلى المواطنين، طلبت السلطات عدم لمس البالونات "التي رصدتها في السماء قرب سول" والإبلاغ عنها لأن "الجيش يتعامل معها".

وقالت وزارة الدفاع إنها طلبت من الإدارات المحلية الأخرى بث رسائل مماثلة.

وتقول بيونغ يانغ إن البالونات رد على حملة دعائية مستمرة من منشقين من كوريا الشمالية وناشطين في كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود بالونات تحتوي على منشورات مناهضة للسلطات وأغذية وأدوية وأموال ووحدات تخزين (يو.إس.بي) محملة بمقاطع مصورة من موسيقى الكيه بوب والأعمال الدرامية.

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حرب "بالونات القمامة والبراز" تحتدم بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية
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